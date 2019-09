Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: S6 während der Fahrt beschädigt - Zeugen gesucht

Weil am Rhein (ots)

Die Scheibe einer S6 wurde während der Fahrt auf der Gartenbahn beschädigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr wurde eine Scheibe des Zuges SBB 87857 (Linie S6 von Zell i. W. nach Basel SBB) durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Unmittelbar nach dem Tunnelausgang des Tüllinger Tunnels, bei Fahrt in Richtung Weil am Rhein, bemerkte eine Reisende einen Schlag. Dann sah sie eine Einschlagstelle in der Scheibe und dass diese zersplitterte. Der Einschlag zerstörte die äußere Scheibe der dreifach verglasten Scheibe. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Bundespolizei ergab keine weiterführenden Erkenntnisse. Nach aktuellem Sachstand ist noch unklar, durch wen und wodurch der Schaden verursacht wurde. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die an der Gartenbahn, in der Umgebung des Tüllinger Tunnels in Weil am Rhein - Ost, Personen gesehen oder andere Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich unter 07628/80590 bei der Bundespolizei zu melden.

