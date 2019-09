Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach exhibitionistischem Vorfall gesucht

Geilenkirchen-Nirm (ots)

Am Freitag, 30. August, war eine 35-jährige Frau aus Geilenkirchen zu Fuß auf dem Wurmweg zwischen Nirm und Randerath in Richtung Randerath unterwegs. Aus Richtung Geilenkirchen fuhr ein Mann auf einem Motorroller an ihr vorbei. Dieser hielt im Bereich einer dortigen Kläranlage an, setzte sich auf eine Bank und rauchte. Kurz darauf musste die junge Frau beobachten, wie der Unbekannte seine Hose bis zu den Knien herunterließ und an seinem Geschlechtsteil rieb. Als sich aus Richtung Geilenkirchen weitere Personen näherten, zog er seine Hose wieder hoch und fuhr mit seinem Motorroller in Richtung Randerath davon. Der Mann war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte dunkelblonde Haare und war etwa 18 bis 28 Jahre alt. Er war von korpulenter Statur und fuhr einen dunklen Motorroller. Wer hat den Mann mit seinem Gefährt gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

