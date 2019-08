Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Osburg Neuhaus - Tankstellengelände

Osburg (ots)

Am Dienstag, dem 27.08.2019, in Zeit von 16.50 Uhr bis 19.30 Uhr, wurde im rückwärtigen Bereich der Tankstelle Lambert-Zucker in Osburg Neuhaus ein parkender Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise bezüglich des Unfallverursachers erbittet die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer "06503/9151-0" oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503 91510

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell