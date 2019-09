Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Brand eines Pkw gesucht

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am 4. September (Mittwoch), gegen 00.40 Uhr, hörten Anwohner der Straße Kolpingweg einen lauten Knall auf der Straße. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie, dass ein Pkw in Flammen stand. Sie informierten sofort die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde jedoch stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

