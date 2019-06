Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallflucht- E-Bikerin in Harderberg leicht verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Auf der Straße Zum Waldesruh/ Zum Klee ereignete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Unfall, bei dem eine 32-jährige Frau leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher weiterfuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Frau befuhr die Straße Zum Klee in Richtung Zur Waldesruh. An der Einmündung wollte sie nach links auf die Straße Zur Waldesruh einbiegen, um in Richtung Waldfrieden weiterzufahren. Aus Richtung Waldfrieden kam ein dunkelgrüner Mini (BMW, Mini Cooper), der nicht abbremste um der Frau die Vorfahrt zu gewähren, sondern weiterfuhr, so dass die Fahrradfahrerin stark abbremsen mußte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr um die auf dem Boden liegende Radfahrerin herum, schaute die Verletzte an und fuhr dann geradeaus in Richtung Alte Rothenfelder Straße davon - ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Fahrer ist ca. 25-30 Jahre alt, hat dunkelblonde kurze Haare und ist Brillenträger. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunkelgrünen Mini Cooper mit OS-Kennzeichen. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500.

