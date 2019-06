Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Mofa-Fahrer schwer verletzt

Fürstenau (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf der Osnabrücker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Mofa. Der 19-jährige Mofa-Fahrer ist dabei schwer verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr bog der Fürstenauer aus Richtung Stadtmitte kommend nach links in den Koppelweg ab. Dabei schätzte der junge Mann offenbar die Entfernung eines auf der Osnabrücker Straße entgegenkommenden VW Passat falsch ein und stieß mit diesem zusammen. Die Autofahrerin versuchte zwar noch auszuweichen, konnte die Kollision mit dem Mofa aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

