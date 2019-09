Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall in Regionalbahn

Herbolzheim (ots)

Die Bundespolizei suchten Zeugen für einen Vorfall in einer Regionalbahn bei Herbolzheim.

Am gestrigen Donnerstag gegen 16:05 Uhr kontrollierte der Zugbegleiter in der RB17031 von Offenburg nach Basel die Fahrscheine. Kurz vor Herbolzheim kontrollierte er auch einen bislang unbekannten Mann. Da dieser auch nicht auf den zweiten Kontrollversuch reagierte verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei und bat um den Einsatz einer Strafe zur Personalienfeststellung. Nach Beendigung des Telefonates wurde der Zugbegleiter durch den Unbekannten angegriffen. Zwei männliche Reisende kam dem Zugbegleiter zur Hilfe. Der bislang unbekannte Mann konnte den Zug beim Halt in Herbolzheim verlassen. Der Zugbegleiter wurde nicht verletzt. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt, diesen beschreiben oder sonstige Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628/80590 in Verbindung zu setzen.

