Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - schon kracht's!

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil sie die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtete, hat eine Frau aus dem Landkreis am Donnerstagmorgen im Bereich Hochspeyer einen Unfall verursacht. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr die 49-Jährige mit ihrem Pkw auf der B48 von Fischbach in Richtung Hochspeyer und wollte an der Kreuzung nach links auf die B37 abbiegen. Dabei kam sie jedoch mit ihrem BMW einem Peugeot 7 in die Quere, der aus Richtung der B37 kam und Vorfahrt gehabt hätte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die 49-jährige Unfallverursacherin leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht.

An beiden Unfallwagen entstand Sachschaden. Am BMW wurde die linke Fahrzeugseite komplett eingedrückt. Der Peugeot trug einen Frontschaden davon. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Die Kreuzung B48/B37 musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der BMW wurde abgeschleppt. |cri

