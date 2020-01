Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Vereinsheim

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen im Rochusweg in ein Vereinsheim eingebrochen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kletterten die Täter über einen Zaun auf das Gelände. Am Vereinsheim schlugen sie eine Scheibe ein und stiegen in das Gebäude ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Diebe stahlen Bargeld, dann machten sie sich auf und davon. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer hat zwischen Sonntag (26. Januar), 12 Uhr, und Donnerstag (30. Januar), 18 Uhr, Verdächtiges rund um das Vereinsheim in Hohenecken wahrgenommen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

