Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Rollerfahrer stürzt/ Schwere Verletzungen zog sich ein 56-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Ertingen zu.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr ein Roller in der Marbacher Straße in Richtung Ortsmitte. Der Fahrer lenkte zu weit rechts. Um nicht gegen den Bordstein zu fahren, lenkte er wieder nach links. Dabei stürzte der Mann. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an der Piaggio schätzt die Polizei auf ungefähr 100 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++++++++0574812

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell