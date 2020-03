Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl aus Tasche

Am Donnerstag, den 05. März 2020, gegen 14.30 Uhr, kam es in der Straße Zitadelle auf einem dortigen Gelände eines Friedhofes zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten Bargeld, eine Bankkarte sowie Kontoauszüge aus der Tasche einer 82jährigen aus Vechta. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei weibliche Personen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 05. März 2020, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 34jähriger aus Lohne die Dinklager Straße. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

