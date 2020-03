Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Emstekerfeld- Straßenblockade durch Traktoren beim Discounter-Zentrallager

Am Donnerstag, den 05. März 2020, gegen 06.20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich mehrere Traktoren im Bereich eines Zentrallagers eines Discountunternehmens im Brookweg versammelt haben. Weder bei der Polizei noch bei der Stadt Cloppenburg war bis zu diesem Zeitpunkt eine Versammlung offiziell angemeldet worden. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta suchten umgehend die Örtlichkeit auf und führten erste Kooperationsgespräche mit den Versammlungsteilnehmern.

Diese Versammlung stand in Verbindung mit der Initiative Land schafft Verbindung, welche sich kritisch mit der Agrarpolitik auseinandersetzt. Insgesamt nahmen etwa 300 Teilnehmer und 200 Traktoren aus dem Oldenburger Münsterland an der Versammlung teil. Während der Spontanversammlung wurden die Zufahrten zum Zentrallager durch Traktoren blockiert. Zu Beginn wurde außerdem die Zufahrt eines Versandhändlers blockiert, welche im Laufe des Vormittages nach Verhandlung frei gegeben wurde. Aufgrund der Vielzahl der Versammlungsteilnehmer kam es im Brookweg sowie den umliegenden Straßen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Blockadeaktionen hielten bis zum Abend an. Die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vermittelte zwischen den Versammlungsteilnehmern und der Unternehmensleitung. Zahlreiche Polizeikräfte sorgten für die Sicherheit der Versammlung und versuchten die Verkehrsstörungen zu minimieren. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurde durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Cloppenburg und durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Oldenburg unterstützt. Nach einem Austausch zwischen Unternehmensvertretern und den Versammlungsteilnehmern löste sich die Spontanversammlung ohne besondere Vorkommnisse um 17.30 Uhr auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es während der Spontanversammlung zu keinen körperlichen Auseinandersetzungen. Polizeidirektor Walter Sieveke, Gesamteinsatzleiter, zieht ein positives Fazit: "Nach langwierigen Gesprächen freue ich mich, dass ein friedlicher Konsens gefunden werden konnte."

