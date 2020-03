Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 04. März 2020, kam es um 15.11 Uhr in Wulfenau auf der Lager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg geriet vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam der Wagen in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

