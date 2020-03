Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungseinbruch in der Innenstadt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte in der Johannisstraße, zwischen der Seminarstraße und der Großen Rosenstraße, Zutritt zu einem Mehrparteienhaus. Im Obergeschoss brachen der oder die Täter zwischen 22 Uhr (Sonntag) und 03.15 Uhr (Montag) in eine Wohnung ein und flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell