Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Aubruch von Baustellencontainer

Melle (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagmittag und und Montagmorgen am Maschweg zwei Baustellencontainer aufgebrochen. Die Täter kletterten vermutlich über ein Baugerüst in ein im Rohbau befindliches Firmengebäude und machten sich an den darin abgestellten Containern zu schaffen. Dabei erbeuteten sie diverse Werkzeuge und Arbeitsmateialien. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Meller Polizei unter der Telefonnumer 05422-920600 entgegen.

