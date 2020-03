Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Bünde-Melle-Amsterdam und zurück

Melle (ots)

Am 20.02.2020 machte sich ein Mann aus Bünde auf den Weg nach Amsterdam, was an sich noch keine Meldung wert gewesen wäre. Leider hat er sich dabei aber bei der Wahl seiner Beförderungsmittel nicht an die Gesetze gehalten. Der 28-Jährige klaute an dem Tag zunächst den Tretroller eines Nachbarn, um damit zum Bünder Bahnhof zu gelangen. Dort stieg er ohne Fahrausweis in den Zug grobe Richtung Amsterdam, wo er Marihuana konsumieren wollte, wurde kontrolliert und musste daraufhin in Melle unter Polizeibegleitung den Zug verlassen. Dass der Tretroller nicht ihm gehörte, wussten die Beamten bis dahin nur noch nicht und ließen ihn damit nach Feststellung der Personalien wieder weiterfahren. Wenig später stieg der Mann in der Bakumer Straße vom Tretroller auf einen VW Polo um, dessen Besitzer den Schlüssel hatte stecken lassen und nur kurz in eine Pizzeria gegangen war. Mit dem Auto machte sich der Westfale dann auf die Autobahn in Richtung der Niederlande, musste dann aber aufgrund des leeren Benzintanks kurz in Osnabrück Halt machen. Er betankte den Wagen an der Birkenallee, zahlte den Kraftstoff allerdings nicht und beging entsprechend eine weitere Straftat. Letztendlich kam er dann später an seinem Zielort Amsterdam an und ging seiner bereits seit etwa 14 Jahre andauernden Leidenschaft für Marihuana nach. Da er den in Melle gestohlenen Wagen zuvor im Bereich des Amsterdamer Bahnhofes ungünstig abgeparkt hatte, wurde das Auto in der Folge dann auch abgeschleppt und musste dort später vom Besitzer wieder ausgelöst werden. Den Rückweg aus den Niederlanden trat der Bünder dann erneut ohne Fahrausweis per Zug an, kam bis Wissingen und muste dort den Zug verlassen. Durch die weiteren Ermittlungen der Meller Polizei konnten die Tatzusammenhänge und die Tour des Mannes schließlich rekonstruiert werden. Zum Verbleib des Zündschlüssels befragt erklärte der Täter, dass er diesen in einem Wissinger Neubaugebiet "versteckt" hätte. Er führte die Beamten zu dem Versteck, bei dem es sich um ein großes Bohrloch in der Wand eines Neubaus handelte. Erst durch die Hilfe eines findigen Handwerkers, der an einer langen Schiene einen Magneten befestigen konnte, gelang es, den tief im Bohrloch versteckten Schlüsselbund wieder ans Tageslicht zu holen.

