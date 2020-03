Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Verbrauchermarkt von Einbrechern heimgesucht

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

In der Zeit von Samstagabend (20.45 Uhr) bis Sonntagmorgen (06.15 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Verbrauchermarkt an der Bramscher Straße. Im Inneren des Marktes begaben sich der oder die Täter in den Bereich eines Backshops, stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05439/9690 bei der Bersenbrücker Polizei.

