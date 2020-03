Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Vier Verletzte nach Unfall auf L 75

Badbergen (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Freitagabend (20.38 Uhr) mit einem Mercedes die Holdorfer Chaussee (L 75) in Richtung Quakenbrück. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er eine langgezogene Rechtskurve und versuchte gegenzulenken. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern, drehte sich und kam schließlich im Graben der Gegenfahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Ein 18-Jähriger, der auf den Unfall zukam, verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Die vier Insassen des Mercedes konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige und zwei 19 Jahre alte Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, eine weitere und gleichaltrige Insassin zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mercedes, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt. Die L 75 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen vorübergehend voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell