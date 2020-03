Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Schwarzer SUV angefahren und beschädigt

Georgsmarienhütte (ots)

Auf einem Schotter-/Kirmesparkplatz in der Graf-Stauffenberg-Straße, ereignete sich am Freitagnachmittag eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 14.15 und 14.40 Uhr gegen einen schwarzen Volvo XC60 und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell