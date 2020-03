Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Bargeld und Bekleidung

Osnabrück (ots)

Ein Mehrparteienhaus an der Bramscher Straße geriet in der Nacht zu Freitag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter betraten zwischen 23.40 Uhr (Donnerstag) und 11.30 Uhr (Freitag) den rückwärtigen Bereich des Hauses, welcher an einen Baumarkt grenzt, und begaben sich dort auf das Dach eines Carports. Anschließend schlugen sie die Fensterscheibe einer Wohnung im Obergeschoss ein und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Mobiliar, stahlen Bargeld und Bekleidung und flüchteten unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Bramscher Straße/Kornstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

