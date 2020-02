Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Autofahrer verursacht Schaden und flüchtet

Bad Rothenfelde (ots)

An der Einmündung Ulmenallee/Im Wiesengrund ereignete sich am Donnerstagmittag eine Unfallflucht. Eine 29-Jährige wollte mit ihrem grauen Audi A3 gegen 13.58 Uhr von der Straße Im Wiesengrund nach links auf die Ulmenallee abbiegen. Dabei übersah sie den weißen Pkw eines unbekannten Mannes, der in Richtung Dissen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der ca. 30 bis 35 Jahre alte Autofahrer aus und prallte gegen den Mast eines Verkehrsspiegels. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher wurde als schlank beschrieben, hatte schwarze Haare und einen dünnen Kinnbart. Unterwegs war er mit einem voll besetzten weißen Auto (möglicherweise BMW oder Audi), an dem Meller Kennzeichen (MEL-) angebracht waren. Die Polizei in Dissen ist an Hinweisen zu der Unfallflucht interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05421/921390 entgegen.

