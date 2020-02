Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrradfahrer wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Fahrer eines Pedelecs an der Ecke Schlosswall/Laischaftsstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein 64-Jähriger bog mit seinem Renault gegen 19.15 Uhr vom Schlosswall nach rechts in die Laischaftsstraße ab und übersah den 22 Jahre alten Fahrradfahrer, der den Radweg des Schlosswalls in Richtung Johannistorwall nutzte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

