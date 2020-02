Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (19 Uhr) bis Donnerstagmorgen (08 Uhr) stahlen Unbekannte in der Straße Johannisfreiheit ein Pedelec. Bei dem Diebesgut, das in einer Zufahrt an einem Metallzaun angeschlossen war, handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Raleigh, Modell Kent 9. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

