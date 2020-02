Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Unbekannte brechen zwei Pkw auf

Bohmte (ots)

In der Gartenstraße beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am frühen Freitagmorgen (01.37 Uhr) zwei Verdächtige, die sich an einem schwarzen Opel Astra zu schaffen machten. Während er die Polizei alarmierte, flüchteten die Unbekannten, von denen einer eine helle Hose trug, in Richtung Bahnhofstraße. Die Beamten fahndeten vergeblich nach den Personen und mussten stattdessen feststellen, dass nicht nur der Opel aufgebrochen worden war. In der Bremer Straße, in Höhe der Hausnummer 1, hatten der oder die Täter an einem grauen BMW Mini eine Fensterscheibe eingeschlagen. Unklar ist bislang, ob aus den Fahrzeugen etwas gestohlen wurde. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

