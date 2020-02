Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Motorsägen aus Schuppen gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag (17 Uhr) und Mittwochnachmittag (17 Uhr) Zutritt zum Grundstück eines Wohnhauses an der Osnabrücker Straße. Im Garten brachen der oder die Täter einen Schuppen auf und entwendeten daraus zwei Motorsägen der Marke "Stihl". Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell