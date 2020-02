Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Hellblauer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Dissen (ots)

Die Polizei sucht nach einem hellblauen Kleinwagen, mit dem am Dienstagnachmittag auf der Industriestraße eine Frau angefahren wurde. Die Fahrerin des Autos war gegen 14.10 Uhr in Richtung Bahnhof bzw. Bad Rothenfelde unterwegs und touchierte auf dem in Höhe der Gewürzfirma befindlichen Zebrastreifen eine 57-jährige Fußgängerin, die in dem Moment gerade den Überweg querte. Die Passantin stürzte und zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der hellblaue Kleinwagen, bei dem es sich eventuell um einen Ford Fiesta gehandelt haben könnte, hielt aber nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Frau am Steuer soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein, hatte hellblonde kurze Haare mit hellen Strähnen und trug ein helles Oberteil mit einem Halstuch. Hinweise in der Sache nimmt die Dissener Polizei unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegen.

