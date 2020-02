Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Fahnder entdeckten große Drogenplantage

Bild-Infos

Download

Bad Essen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmorgen im Bad Essener Ortsteil Wehrendorf eine professionelle Indoor-Cannabisplantage entdeckt. Der großangelegten Aktion vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Polizeikommissariates Bramsche gegen mehrere Personen aus dem Landkreis Osnabrück wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gestern kam es dann zu richterlich angeordneten Durchsuchungen von insgesamt fünf Objekten in Bad Essen, Georgsmarienhütte und Wallenhorst. Mit erheblicher Unterstützung der Osnabrücker Bereitschaftspolizei konnte dabei im Keller eines Anwesens an der Wehrendorfer Bergstraße die Cannabisplantage aufgefunden werden. Diese bestand aus einem technisch sehr aufwendigen Equipment sowie über 500 erntereifen Marihuana-Pflanzen. Zudem konnten noch etwa 40 bereits abgeerntete Pflanzen, mehrere Macheten, eine Schreckschusswaffe sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die zuvor festgenommenen Beschuldigten später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell