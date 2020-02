Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigung in der Herderstraße

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, die sich am Dienstag in der Herderstraße am Gebäude einer Studentenvereinigung ereignete. Dort beschädigten Unbekannte zwischen 05.15 Uhr und 10.30 Uhr eine Hinweistafel der Burschenschaft Arkadia-Mittweida. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3403 oder -2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell