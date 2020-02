Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Einbruch in Zimmerei

Merzen (ots)

In der Zeit zwischen dem frühen Montag- und Dienstagmorgen sind Unbekannte in einen Zimmereibetrieb am Osterodener Weg eingebrochen. Die Täter hebelten Türen zu einem Lager und einem Werkraum auf, sahen sich darin sowie in den abgestellten Firmenfahrzeugen um und nahmen diverse hochwertige Elektrowerkzeuge mit. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation Fürstenau. Telefon: 05901-95950.

