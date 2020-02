Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Osnabrück (ots)

Von einem Schulgelände stahlen Unbekannte am Montagmorgen (zwischen 07.45 und 12.30 Uhr) ein Mountainbike der Marke Bulls, Modell Wild One. Der Eigentümer des schwarzen Fahrrades hatte dieses zwischen dem Herrenteichswall und dem Erich-Maria-Remarque-Ring an der Stahltreppe eines Gebäudetraktes angeschlossen. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Fahrrad mitgenommen hatten. Hinweise erbitten die Ermittler der Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2215.

