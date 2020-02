Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch in Lidl Markt- Täter flüchtete

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montagabend drang ein Unbekannter gewaltsam in den Lidl Markt an der Bahnhofstraße ein, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt noch Angestellte in den Räumlichkeiten befanden. Gegen 21.05 Uhr zerstörte der Täter mit vermutlich einem großen Hammer die Scheibe zu einem Büroraum und stieg in den Markt ein. Als er eine Zwischentür aufbrechen wollte, wurde er von einer Angestellten bemerkt und flüchtete schließlich ohne Beute. Eine Fahndung durch die Polizei mit zahlreichen Funkstreifenwagen (auch aus NRW) nach dem Täter blieb erfolglos. Wem Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell