Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Schledehausen: Unfallflucht vor Bäckerei

Schledehausen (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Brinkhege an der Neuen Straße zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter roter VW Polo wurde in der Zeit zwischen 5 Uhr und 9.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach, fuhr weg und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Hinweise in der Sache nimmmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422-920600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell