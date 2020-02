Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Einbruch und versuchtem Einbruch gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagmorgen trieben in Georgsmarienhütte Einbrecher ihr Unwesen. An der Wellendorfer Straße schlugen sie zwischen 11 Uhr (Sonntag) und 08 Uhr (Montag) die Fensterscheibe eines Fliesenfachhandels ein. Im Inneren des Firmengebäudes durchwühlten die Einbrecher die Büroräume. Sie stahlen Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu einer weiteren Tat kam es zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 07 Uhr. In der Straße Auf der Nathe versuchten Unbekannte in ein Bestattungsunternehmen einzubrechen, gelangten jedoch nicht ins Gebäudeinnere. Der oder die Täter flüchteten schließlich ohne Beute und unerkannt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

