Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Einbrecher nahmen Werkzeuge und Fahrrad mit

Merzen (ots)

Einbrecher trieben in der Nacht zu Dienstag in der Westerodener Straße ihr Unwesen. Dabei kletterten die Täter über einen Zaun auf ein Privatgrundstück, brachen im dortigen Gartenbereich das Tor zu einer Halle auf und nahmen daraus neben diversen Werkzeugen auch ein blaues Damenfahrrad mit. Wem in der betreffenden Nacht im Merzener Ortsgebiet etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Fürstenau. Telefon: 05901-95950.

