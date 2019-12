Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Betrunken und ohne Führerschein mit Pkw in Graben gefahren

Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, wurde gegen 23.10 Uhr der Polizei ein Pkw gemeldet, der an der Hauptstraße in einem Graben feststecken würde. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort, konnte jedoch anhand guter Zeugenangaben in der Nähe kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug im Rahmen eines Wendemanövers in den Straßengraben, wo es stecken blieb. Bei der Überprüfung des Fahrers, einem 33-jährigen Mann aus Essen (NRW), ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Pkw wurde durch ein Fachunternehmen abgeschleppt und gegen den Fahrer entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstag, 12. Dezember 2019, kam es um 20.00 Uhr an der Einmündung der Barßeler Straße zur Dr.-Niemann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe geriet vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung beim Abbiegen von der Barßeler Straße in die Dr.-Niemann-Straße auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 59-jährigen Barßelers kollidierte. Es wurden keine Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Bei dem 28-jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,67 Promille festgestellt. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

