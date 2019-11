Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Einbruch in Blumengeschäft

Coesfeld (ots)

Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei dem Einbruch in ein Blumengeschäft. Im Zeitraum von Samstag (23.11.) 20 Uhr bis Montag 07.40 Uhr hebelten die Einbrecher die Tür zu dem Geschäft auf. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen. Vom Tatort flüchteten sie mit der Wechselgeldkasse, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

