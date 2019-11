Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/Versuchter Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.45 Uhr, gelang es unbekannten Tätern nicht, in eine Wohnung an der Stadtfeldstraße einzudringen. Sie versuchten, das Schloss der Wohnungstür aufzuhebeln und beschädigten die Glasscheibe der Tür. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen, Tel.: 02591-7930, entgegen.

