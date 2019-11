Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Coesfelderin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Autounfall ist am Samstag (23.11.19) eine 21-jährige Coesfelderin verletzt worden. Sie wollte mit ihrem Auto gegen 17.50 Uhr von der Daruper Straße (K46) links Richtung Nottuln (B525)abbiegen. Sie stand an der Rot zeigenden Ampel, als ein 54-jähriger Coesfelder auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 21-Jährigen auf das vor ihr stehende Auto aufgeschoben. Ein Alkoholtest beim 54-Jährigen verlief positiv. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Coesfelderin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Dem 54-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat zudem seinen Führerschein sichergestellt.

