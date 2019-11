Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden Ottmarsbocholt, Kreuzbauerschaft, Diesbstahl aus Auto

Coesfeld (ots)

Auf die Handtasche einer Frau, hatten es unbekannte Täter abgesehen. Die Frau hatte diese, am Sonntag 24.11.2019 in der Zeit von ca. 13:30 - 14:15 Uhr, in ihrem Auto unter den Beifahrersitz versteckt. Sie hatte ihr Fahrzeug verlassen, um in der Kreuzbauerschaft spazieren zu gehen. Die unbekannten Diebe schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen entgegen Tel.: 02591 / 793-0

