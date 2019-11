Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Altefelds Holz

Rucksack aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Auf einen Rucksack in einem Auto hatten es Diebe am Sonntag (24.11.) abgesehen. Das Auto war im Zeitraum zwischen ca. 14 und 15 Uhr auf einem Parkplatz am Waldgebiet Davert abgestellt. Der Rucksack befand sich hinter dem Beifahrersitz im Fußraum. Eine Seitenscheibe des Autos wurde eingeschlagen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

