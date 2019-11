Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße, Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz der Firma Real wurde am Freitag, 22.11.2019 ein geparkter schwarzer VW Bulli von einem anderen Autofahrer beschädigt. Der Fahrzeuginhaber stellte sein Auto in der Zeit von 14:30 - 15:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Warenhauses ab. Nach dem Einkauf stellte er frische Beschädigungen an der Schiebetür des Bullis fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541 140 entgegen.

