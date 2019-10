Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen

Leichlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.10.) bemerkte ein Passant in der Straße Am Staderhof in Leichlingen, dass die Seitenscheibe eines Opel Vectra eingeschlagen wurde.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten zudem fest, dass an der Beifahrertür gehebelt wurde, so dass die Tür leicht nach außen gebogen war. Die Suche nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Pkw wurde sichergestellt und von einem beauftragten Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Fahrzeugbesitzer konnte bislang nicht persönlich erreicht werden. Ob etwas aus dem Pkw entwendet wurde, ist daher noch unbekannt.

Hinweise an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell