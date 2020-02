Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bersenbrück (ots)

Ein 31-Jähriger befuhr am Mittwochmorgen mit einem blauen Ford Transit die Lohbecker Straße in Richtung Badbergen. Als er sich gegen 11.45 Uhr in Höhe der Albert-Einstein-Straße befand, bog ein Unbekannter mit einem silbergrauen Transporter aus der Straße nach rechts auf die Lohbecker Straße ab. Dabei fuhr der oder die Unbekannte nicht möglichst weit rechts, sodass der 31-Jährige ausweichen musste, von der Fahrbahn abkam und gegen eine Laterne prallte. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seinen Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

