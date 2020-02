Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trickdiebstahl im Stadtteil Schinkel-Ost

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag trieben in der Mönterstraße zwei Trickdiebe ihr Unwesen. Ein Unbekannter klingelte gegen 12.40 Uhr an einem Reihenhaus und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Unter dem Vorwand die Telefonbuchsen überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame. Nach einigen augenscheinlichen Überprüfungen telefonierte der Mann mit einem weiteren "Mitarbeiter", der kurz darauf ebenfalls erschien. In der Folge verwickelte einer der Unbekannten die Seniorin in ein Gespräch, während sein Mittäter weitere Räume aufsuchte. Der älteren Dame kam das merkwürdig vor, woraufhin sie dem zweiten Mann folgte, ihn zur Rede stellte und die beiden "Mitarbeiter" der Wohnung verwies. Später musste die Frau feststellen, dass die Diebe Schmuck gestohlen hatten. Die beiden Täter sprachen hochdeutsch und hatten eine Tasche und ein eine Mappe dabei. Einer der Männer wurde als ca. 40 Jahre alt und etwa 1,62 m groß beschrieben. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und Sportschuhen. Der zweite Täter war ungefähr 1,80 m groß, hatte eine normale Statur, ein gepflegtes Erscheinungsbild und dunkle, kurze Haare. Er trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Mönterstraße/Ölweg/Ruwestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3203 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell