Polizei Essen

POL-E: Essen: Räubertrio erbeutet Kopfhörer - 1. Folgemeldung - Tatverdächtige aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise identifiziert

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 27. Juni 2019 gegen 18:30 Uhr bedrohten drei junge Männer einen 14-Jährigen und erbeuteten unter Vorhalt eines Messers einen Apple-Kopfhörer in einem Einkaufszentrum am Limbecker Platz. Wir berichteten am 05. August. Zahlreiche Zeugenhinweise führten die Ermittler vom Haus des Jugendrechts zur Identität der Tatverdächtigen (17,18,18). Gegen einen 18-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Ermittlungsgruppe Jugend erhielt außerdem Kenntnis, dass der 18-Jährige sich häufig im Bereich des Niederfeldsees aufhalten würde. Eine Ermittlungsgruppe aus Altendorf postierte sich daher entsprechend und kontrollierte mit besonderem Augenmerk auf den Tatverdächtigen ihren Bereich. Gegen 00.30 Uhr (7. August) nahmen die Polizeibeamten den jungen Mann fest. Die Ermittlungsgruppe Jugend führt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei nimmt demnach die Fahndung zurück. / JH

