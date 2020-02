Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Ältere Dame von angeblichen Dachdeckern betrogen

Osnabrück (ots)

In der Straße Bergerskamp wurde eine Seniorin am 10.02.2020 Opfer eines Betruges. Zwei Männer klingelten gegen 13.30 Uhr an ihrer Haustür, gaben sich als Dachdecker aus und verschafften sich unter dem Vorwand einen Schaden an dem Haus festgestellt zu haben, Zutritt zur Wohnung der Frau. Für die angeblich geleistete Arbeit und die Materialkosten gab die Dame den "Handwerkern" den geforderten Betrag. Anschließend wurde die Frau ins Erdgeschoss gebeten, da der vermeintliche Schaden mit einer "giftigen Spritze" behoben werden sollte. Die Männer verließen gegen 13.45 Uhr das Haus und die Seniorin musste feststellen, dass die "Dachdecker" weiteres Bargeld gestohlen hatten. Die Täter wurden als ca. 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, sprachen akzentfrei Deutsch und trugen dunkle "Arbeiterkleidung". Einer der Männer hatte graublonde Haare. Unterwegs waren die vermeintlichen Handwerker mit einem roten Transporter. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

