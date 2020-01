Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Landstuhl, Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr auf der A6 in Höhe des Autobahndreiecks Landstuhl einen Verkehrsunfall beobachtet haben. In Fahrtrichtung Mannheim kam es bei hohem Verkehrsaufkommen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Während zwei der Unfallbeteiligten auf dem Randstreifen anhielten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Van oder Kompakt SUV mit der Kennzeichenkennung KL für Kaiserslautern gehandelt haben. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0631 3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

