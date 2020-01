Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall drei Personen leichtverletzt. Eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis fuhr auf dem Zubringer von der Landesstraße 401 auf die Bundesstraße 48 auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, das an der Einmündung warten musste. Alle drei Insassen des vorausfahrenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell