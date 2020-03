Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zeugen nach Containerbrand gesucht

Hilter (ots)

Vor einem Spielplatz am Kloster-Oeseder-Weg brannte am Freitagnachmittag ein Altkleidercontainer. Anwohner und Passanten bemerkten gegen 16.15 Uhr eine Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Den 19 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Hilter gelang es schnell die Flammen zu löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann nach ersten Erkenntnissen eine Brandstiftung nicht ausschließen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

