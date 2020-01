Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260120-0068: Versuchter Autonatenaufbruch

Hückeswagen (ots)

Auf dem Parkplatz Wupperaue in Hückeswagen hatten Unbekannte es auf das Bargeld in einem Stromautomaten abgesehen.

Zwei bislang unbekannte Personen beschädigten am Samstag (25. Januar) um 17:30 Uhr auf einem Parkplatz am Etapler Platz einen Stromautomaten, der sich in unmittelbarer Nähe der dortigen Wohnmobilstellplätze befindet.

Ein Zeuge beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die gegen den Automaten traten. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Innenstadt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

